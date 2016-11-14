2015 - 16 eğitim-öğretim yılında Goethe Enstitüsü’nün Lefkoşa’daki merkezinde Haziran ayında yapılan Almanca A1, A2, B1 seviyelerinde sınava katılan 31 Yakın Doğu Koleji öğrencisi bu sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Özellikle Almanca B1 seviyesinde de sertifika alınmış olması, KKTC okulları arasında YDK’nin dil başarısını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır denildi. Avrupa konseyi tarafından sınıflandırılan ve Avrupa Ortak Dil kriterlerine uygun olarak yapılan ve dünyada 200’ ü aşkın ülkede faaliyet gösteren Goethe Enstitüsü’nün hazırladığı ve uyguladığı bu sınavların sonucunda elde edilen sertifikalar, tüm dünyada uluslararası geçerliliğe sahip olup büyük bir degree de sahiptir. Söz konusu sınavda ise öğrencilerin Almanca’da okuma, yazma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerinin ne kadarını kullanabildikleri ölçülmekte.

A1'de Dilara Çağa, Fatma Engindal, Tolga Osman Falay, Pembe Hamit, Berkiye Keyfiala, Doğukan Selçuk, Kai Fletcher; A2'de Melis Apel, Misal Atiş, Yunus Barker, Çağın Bektaş, Didem Bozan, Dora Güner Burgul, Buse Büyüktaş, Can Ahmet Ergören, Berfu İlgililer, Ekin Kaş, Uzay Köroğlu, Ecem İlke Mercan, Emete Deren Müderriszade, Melek Doğa Müderriszade, Cemaliye Önderol, Altan Osmanli, Enver Osmanli, İmay Soysal, Namık Can Redif, Hasan Şekerli, Öznur Tancer, Yahor Zhydko, Batuhan Ruso; B1'de ise Doğasu Şitil Goethe Enstitüsü sertifikası alan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden.

