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YDÜ’nün sinema filmi “Dr. Dilara” vizyona giriyor

Cannes Film Festivali’nde ve Türkiye-KKTC sinemalarında gösterilen “Kod Adı Venüs” filminden sonra ikinci büyük sinema projesi olan “Dr. Dilara” filmi 2016 tarihinde KKTC’de Lemar Cineplex’lerde (Girne, Lefkoşa, Gazi Mağusa, Güzelyurt ) izleyiciyle buluşuyor.

YDÜnün sinema filmi “Dr. Dilara” vizyona giriyor

06 Ekim 2016 13:03

Yönetmenliğini Tamer Garip’in yaptığı ve 7 Ekim 2016 tarihinde vizyona girecek olan Dr. Dilara filminin kadrosunda Türkiye’nin sevilen oyuncularından Cengiz Bozkurt ile birlikte birçok Kıbrıslı ünlü isim de yer alıyor. Dr. Dilara karakterine can veren filmin başrol oyuncusu Ruhsan Ankay da Lefkoşa doğumlu bir Kıbrıslı Türk. Filmde Dr. Dilara’nın “babası” rolünde ise Girne’nin tanıdık siması ve filmin yapımcılarından Metin Erduran yer alıyor.

Filmin yönetmeni Tamer Garip yapmış olduğu açıklamada, gösterime girecek olan yeni filmin başrol oyuncusu ile kadın temasının vurgulandığını, bu karakterin güçlü kadın figürü ile Kıbrıslı kadınlara rol model olmasını amaçladıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra Kıbrıs’ın kanayan yarası olan kayıp şahıslar ve toplu mezarlar konusunun bu coğrafyada yaşayan her iki toplum açısından bir bütün içerisinde ayrım yapmaksızın ele alındığını da ifade etti. Garip”bu projeyi hayata geçirmemiz için olanak sağlayan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel ve tüm YDÜ ailesine teşekkür etmek istiyorum ”dedi.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ise; film çekim sürecinde yer alan fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerin uygulamalı bir sinema filmi projesinde yer almalarının mesleki deneyim açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

7 Ekim 2016 Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de gerçekleşecek film galasına Cengiz Bozkurt başta olmak üzere filmde görev alan tüm oyuncuların da katılacağı bildirildi.
 

Etiketler: Dr.Dilara, Sinema, vizyon, Yakın Doğu Üniversitesi


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