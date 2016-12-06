Dr. Suat İ. Günsel, Rusya Federasyonu'nda bulunan Güney Üniversitesi Rektörü Prof. Imran Gurreviçin özel davetlisi olarak üniversitenin 25'inci yıl kutlamalarına katılmak üzere Rostov-Don'a gitti. Dr. Suat İ. Günsel'e Rektör Yrd. Prof.Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da eşlik etti.

Rostov-Don Güney Üniversitesi 25'inci yıl kutlama etkinliklerine Rusya federasyonunun 20 den fazla Üniversite Rektörü, 5 milyona yakın nüfuzu olan Rostov bölgesi Valisi, Siyasiler, öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan toplam 1000 kişinin katıldığı tören Rostov-Don Devlet tiyatrosu binasında gerçekleştirildi. YDÜ ile Rusya Federasyonu'nun Güney Üniversitesi arasında var olan eğitim işbirliği protokolü uyarınca 20 den fazla alanda yaptığı katkılardan dolayı Dr. Suat İ. Günsel Fahri Profesör diploması ile onurlandırıldı.

Dr. Günsel'in yaptığı konuşma ise Rusçaya tercüme edilerek salondakilerin büyük ilgisini çekti. "Üniversite kurulmasının ne kadar şerefli ve aynı zamanda zor bir iş olduğunu bilen bir Kurucu Rektör olarak Güney Üniversitesi'nin çeyrek asırda geldiği nokta takdire şayandır" diyen Dr. Günsel, "Ben üniversiteleri birer toplum dokuma tezgahı olarak tarif ederim, tanımlarım. Eğitim ve Sağlığın bir toplum için ne kadar önemli olduğunu bilerek, Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu üniversitesinin temelini 1988 Yılında attık. Bugün 110 değişik ülkeden 30 bin öğrenci, 18 fakülte, 180 bölüm ile lisans ve 210 Anabilim dalında lisansüstü eğitim vermekteyiz. Kıbrıs ufak bir Ada ülkesidir, ancak çok büyük önemi olan bir ülkedir. Anavatan Türkiye başta olmak üzere Rusya Federasyonu gibi büyük bir ülkenin üniversitesi ile işbirliğimiz bizleri çok mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımla değil, yapmadıklarımla övündüm"

Dr. Günsel sözlerine şu şekilde devam etti: "Sevgili öğrenciler, ben hep hayallerimin peşinde oldum ve olmaktayım. Yaptıklarımla değil, yapmadıklarımla övündüm. Hikâyemi başkalarının yazmasına fırsat vermedim, kendim yazdım, bütünlüğe ve kökleşmeye önem verdim. Bir adalı olarak, kıta insanına, yani sizlere hep gıpta ile baktım. Sloganım adada kıtalı gibi yaşamak oldu. Bir kez daha hepinizi Şahsım ve Üniversitem adına selamlar, Güney Üniversitesi'nin 25'inci yılını gönülden kutlarım. Sevgili öğrenciler, üniversitenizle iftihar ediniz."

Konuşmanın ardından Güney Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Imran Gurreviçin tarafından YDÜ Kurucu Rektörü Dr.Suat İ.Günsel'e Fahri Profesörlük belgesi takdim edildi.

