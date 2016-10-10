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Yedek lastiğin jantına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Isparta'da aracın yedek lastiğinin jantına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


10 Ekim 2016 12:48

Edinilen bilgiye göre, evinden çarşıya gitmek için bindiği aracından ses geldiğini duyan Hamdi Aydeniz, sese bakmak için aracından indi. Aracının yedek lastiğin jantına bir kedinin sıkıştığını gören Aydeniz, kedinin kurtarılması için Isparta İtfaiye Müdürlüğü ana binasına geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için hummalı bir çalışma başlattı. Kedinin sıkıştığı bölümdeki çelik maddeyi elektrikli makasla kesen ekipler, kediyi yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi, koşarak uzaklaştı.
Aydeniz, "Evden çarşıya gitmek için arabama bindim. Bir ses duydum. Oğlumla bir baktık araba altında kedi olduğunu farkettik. Yavru kedinin janta sıkıştığını gördük. Müdahale ettim ama çıkaramadım. İtfaiyeye getirdim" dedi. 

Ferhat Kaya

Etiketler: ısparta, yavru kedi, yedek lastik


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