Yedek parça takip sistemi hayata geçiyor

Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (OSEM) ve SICPA Türkiye tarafından geliştirilen proje, ekonomide önemli bir hacme sahip olan yedek parça piyasasının merdiven altı üretiminin, bireysel kullanıcı zararının azaltılması, müşterinin sigorta sektörüne olan güven ve memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Yedek parça takip sistemi projesiyle; üretilen ya da ithal edilen ve aynı zamanda sigorta yedek parça tedarik sistemine girmiş tüm yedek parçalar izlenebiliyor. Pilot uygulamaları son aşamasına gelen projeye, Ocak 2018 itibariyle talep eden sigorta şirketleri dahil olabilecek.

"Haksız rekabet oluşturan ve zarar oluşturan yedek parça faaliyetlerine engellenecek"

Yedek parça takip sistemi projesi hakkında açıklama yapan OSEM Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Hancıoğlu; "Otomotiv endüstrisinin teknolojik gelişme ve katma değerli ürünler anlamındaki stratejik önemi, ülkemiz ekonomisinin uzun süredir liderliğini üstlenmekte ve aynı zamanda en yüksek ihracat gelirlerini sağlamaktadır. Otomobil, kullanımı ekonomik ömrü yıllar ile ifade edilen ayrıca kişisel bir ihtiyaç ve ticari işler için önemli bir araçtır. Ülkemiz mevzuatına göre otomotivde zorunlu trafik sigortası yapılmakta ayrıca isteğe bağlı olarak oto kasko poliçeleri düzenlenmekte ve oluşan araç hasarları poliçe kapsamında olmak kaydıyla ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta sektörü oto branşında özellikle trafik sigortalarında uzun süredir zarar etmektedir ve yapılan incelemeler sonucu hasar onarımlarında kullanılan yedek parçalar bu maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sebeple sigorta şirketlerinin araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmeyi; buna karşın maliyetleri daha etkin bir şekilde kontrol etmeyi ve adil bir rekabet ortamı oluşturmasına karar verilmiş ve gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu noktada kurgulanan başta otomotiv ana sanayisinin, parça tedarikçilerinin, sigorta şirketlerinin ve araç sahiplerinin konuya duyarlı olması halinde piyasada haksız rekabet oluşturan ve zarar oluşturan yedek parça faaliyetlerinin engellenebileceğini değerlendirmekteyiz" yorumunda bulundu.

Yeni teknoloji ile geliştirilen takip sistemi uygulaması hayata geçtiğini belirten OSEM Sertifikasyon A.Ş. Genel Müdürü Bener Yıkılmaz, “Bu sistem kapsamında özel olarak tasarımı yapılan akıllı etiketler,kriptolu seri numaraları ile benzersiz olarak üretilmekte ve aynı zamanda art niyetli sahte ve taklit girişimlerine karşı açık ve gizli güvenlik özellikleri ile donatılmaktadır. Bu teknolojiler kağıt para, pasaport ve kimlikler gibi kritik materyallerin basımında kullanılmakta ve sahteciliğin engellenmesi açısından güçlü bir koruma sağlamaktadır. Kullanıcı dostu mobil cihaz uygulamaları ile geliştirilen sistem ile araç sahipleri hasar onarımlarında kullanılan yedek parçaları artık internet sitesinden veya mobil uygulamadan birkaç saniyede kontrol edebilecekler.Akıllı cihaz uygulaması Android ve IOS aplikasyon merkezlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve yine ücretsiz olarak parçaların doğrulanması amacıyla kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yedek parça takip sistemi uygulaması, İsviçre merkezli ve 30 ülkede faaliyet gösteren Sicpa Türkiye tarafından geliştirildi. Bu proje ile merdiven altı üretimin önüne geçilebileceğini vurgulayan Sicpa Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, yedek parça takip sistemi gerek parça üreticisi, satıcısı ve eksper, onarım servisi, sigorta şirketi, araç sahibi gibi tüm ilgili paydaşları kapsayan bir altyapıda çalıştırılmakta ve yedek parça tedarik zincirinde uçtan uca izlenebilirlik, kontrol ve şeffaflık sağlanmaktadır. Bu projede yıllık ortalama 324 milyon TL tutarında KDV ve kurumlar vergisi kaçağının engelleneceğini ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında başarılı bir proje örneği olacağına inanmaktayız" açıklamasında bulundu.

Projeyle aynı zamanda devreye sokulan akıllı etiket sistemi sayesinde de üretilen ya da ithal edilen yedek parçaların orijinal ya da eşdeğer olduğu konusunda tüketici bilgilendirilecek. Akıllı etiket sisteminden, yedek parça takip sistemi uygulamasını kullanan sigorta şirketleri ve onların müşterileri faydalanacak.