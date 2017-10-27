Yedi asırlık ardıç ağacı için koruma talebi

Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yolu üzerinde bulunan yedi asırlık ardıç ağacı zamana meydan okuyor. Yedi asır boyunca ayakta kalmayı başaran ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescillenmiş olmasına rağmen gelecek asırlara taşınabilmesi için herhangi bir koruma tedbiri bulunmuyor.

Bahçeiçi Köyü Muhtarı Arif Koca, ağacın köylerinin simgesi olduğunu belirterek, “Köy sakinleri olarak babadan, atadan gelen bir gelenekle ağacı koruduk. Zarar görmesine izin vermedik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yedi asırlık olan bu ağacı tescilledi. Ancak ağacın korunması için ek tedbirler alınmasını istiyoruz” dedi.

Yasin Kayacı

