Yediemin otoparkı araç mezarlığına döndü

Aralarında yaklaşık 10 yılıdır bekleyen otomobil, motosiklet, kamyon, tır, traktör, otobüs minibüs, iş makinesi, hatta çiftlik hayvanlarının da bulunduğu otoparkta, yaklaşık bin 500 araçta hurda yasasını bekliyor.

100. Yıl Mahallesi'nde hizmet veren Üçboyut Yediemin Otoparkı, haciz, kaza ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle otoparka çekilen araçlar ile doldu taştı. Araçların bir çoğunun 10 yıldır burada olduğunu söyleyen otopark görevlisi Mustafa Uğurlu, "Bazı araçların otopark parası, kendi diğerlerini aştı. Otoparkımızda bin 500 civarında kayıtlı araç var. Aralarında kazalı, hacizli, muayenesi olmayan yaklaşık bin 500 araç yediemin otoparkımızda bekliyor" dedi.

Bazı araçların yılladır otoparkta çürüdüğünü söyleyen otopark görevlisi Mustafa Uğur, "Şu an otoparklarda aşırı bir yoğunluk var, aralarında 10 yılı aşkın süredir bekleyen onlarca araç mevcut. Aralarında tırlar, kamyonlar, otobüsler var bunların tamamı haciz nedeni ile yediemin otoparkımıza getirildi. Otoparkımıza getirilen araçlar kayda alınıyor. Hacizli araçların borçları ödenmeden bırakmıyoruz. Ancak kazalı araçlar kısa sürede buradan çıkartılıyor. Buraya yıllar önce getirilmiş ve alınmamış bir çok aracın otopark ücretleri kendi değerlerini geçti. Bizler de otoparklardaki doluluk oranının azalması adına devletten hurda yasasını çıkarmasını ve yediemin otoparklarındaki araç yoğunluğunun azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yediemin otoparkı, araçların yanı sıra hacizlerde el konulmuş onlarca tavuk, koyun, tavşan ve köpeğe de ev sahipliği yapıyor. Hayvanların bakımının da yapıldığını söyleyen Mustafa Uğurlu meşakkatli bir iş olduğunu sözlerine ekledi.

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu