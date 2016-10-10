Edinilen bilgiye göre, Musalla Mahallesinde bulunan bir taziyede onlarca kişiye yemek dağıtımı yapıldı. Dağıtılan yemegi yiyen onlarca kişiden 45'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ile şiddetli baş ağrısından kendi imkanlarıyla hastanelere geldi.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 45 kişi burada tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Dağıtılan taziye yemeğinde kavurma, pirinç pilavı, kuru fasulye, cacık ve helvanın olduğu öğrenildi.

Cihan Kizir