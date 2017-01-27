Bingöl’de önceki gün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, il geneli 278 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başlarken, belediye ve karayolları ekiplerinin de çalışmalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yarım metre kar yağdı

Yedisu ilçesinde devam eden kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu ilçede, birçok esnaf kepenk açmadı. İlçenin Karlıova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu bağlantısı kesilirken, kırsal kesimdeki tüm köy yollarının da ulaşıma kapandığı belirtildi.

İlçe belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, vatandaşlar evlerinin çatı ve önlerini kardan temizlik için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar yağışının hayatı durma noktasına getirdiğini belirten İzzettin Ermiştekin, “Yarım metre kar yağmış, tüm yollarımız kapandı. Halimiz ne olacak, yetkililer bu halimizi görsün. İlçede hayat durma noktasına gelmiş, hayvan yemlerimiz bitmiş yetkililer bizleri düşünsün” dedi.