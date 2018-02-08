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Yeğen katili amcaya vatandaş tepkisi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, geçen hafta 11 yaşındaki yeğenini öldürüp, kardeşinin eşini de yaralayan şahıs tutuklandı.

Yeğen katili amcaya vatandaş tepkisi

08 Şubat 2018 18:28

İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat tarihinde kardeşinin 11 yaşındaki oğlu Ömer K.’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra, kardeşinin eşi ve aynı zamanda da yeğeni olan Bahar K.’yı da ağır yaralayan Rüstem K., dün gece jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Rüstem K., jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartıldı. Rüstem K., yaklaşık 3 saat süren mahkeme sonunda tutuklandı.
Cezaevine götürülmek üzerine mahkemeden çıkartılan Rüstem K.’ya, adliye önünde toplanan vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Vatandaşlar tarafından yuhalanan Rüstem K., jandarma ekipleri tarafından araca bindirilerek adliye önünden uzaklaştırıldı. 

Selim Kuşcu
 

 

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