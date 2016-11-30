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Yeğenine cinsel tacizde bulunan şahsa 12 yıl hapis

Kastamonu’da yeğenine cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeğenine cinsel tacizde bulunan şahsa 12 yıl hapis

30 Kasım 2016 18:00

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Araç ilçesinde bir okulda meydana geldi. İddialara göre, lise öğrencisi H.T.,amcası tarafından cinsel tacize uğradığını okulundaki rehber öğretmenine anlatması üzerine Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine H.T.’nin öz amcası olan H.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan H.T., duruşmada söz alarak öz yeğeni ve ailesi tarafından kendisine iftira atıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Ankara’da ikamet eden ve emekli olduktan sonra yaklaşık 6 ay Araç’ın bir köyünde yaşadığını söyleyen H.T., “Bizim aramızda böyle bir şey yaşanmadı. Benim 24 yaşında bir kızım var. Ben, böyle bir şeye tenezzül edecek birisi değilim. Benim kızım sayılır. Aramızdaki husumetten dolayı bu şekilde bana iftira atıyorlar, beni şikayet ediyorlar. Bu, bana yapılmış çok ağır ve çok büyük bir iftiradır. Benim evladım. Ben, bu suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
Sanık ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle H.T.’nin öz amcası olan H.T.yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cinsel saldırıyı yeğenine yaptığı gerekçesiyle 12 yıla çıkarttı, cinsel saldırının da zincirleme olmasından dolayı hapis cezası 15 yıla çıktı. Mahkeme heyeti, son olarak H.T.’yi duruşmadaki iyi halinden cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü, tutukluluğunu ise Yargıtay’ın kararına bıraktı.
Öte yandan, olayın okulda duyulmasının ardından H.T. okulu bırakarak ailesinin yanına yerleşti. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: cinsel taciz


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