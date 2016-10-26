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Yeğenine kitap almaya giden genç öğretmen kazada öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yeğeniyle birlikte kitap almaya giden 30 yaşındaki öğretmen, kullandığı otomobilin TIR ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti, 12 yaşındaki yeğeni de ağır yaralandı.

Yeğenine kitap almaya giden genç öğretmen kazada öldü

26 Ekim 2016 11:39
Yeğenine kitap almaya giden genç öğretmen kazada öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bostandere ilkokulunun müdür vekili olan Hatice Nur Özen (30) idaresindeki 41 NB 077 plakalı otomobil, Ahmet Ç. idaresindeki 42 PG 131 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Hatice Nur Özen hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 12 yaşındaki yeğeni F.D. ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada can veren öğretmen Hatice Nur Özen'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alınırken, haberi alıp olay yerine gelen öğretmenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden öğretmen Hatice Nur Özen’in yanında bulunan yeğenine kitap almaya gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül
KONYA 


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