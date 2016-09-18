Olay, önceki akşam Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Memik Demir, yeğeni Mustafa Demir’in kına gecesinde başından vuruldu. İddiaya göre kına yakıldığı sırada davetliler havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada davetlilerin arasında oturan Memik Demir aniden yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan Memik Demir yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralı olarak acil servise getirilen Memik Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir’in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri Memik Demir’i öldüren tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.



Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

