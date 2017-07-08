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Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı

Adana’da yengesinden uyuşturucu parası istediği iddia edilen şahıs, olumsuz cevap alınca yeğenin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı.

Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı

08 Temmuz 2017 21:29
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Sarıhamzalı Mahallesi 47100. Sokak’taki ikamette, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer T. isimli şahıs, kardeşinin eşi Fadime T.’nin evine gelerek para istedi. Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize S.’yi de bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer T.’yi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti. 

Annesinin bıçaklanmasına tanık olan 9 yaşındaki N.T., tartışma çıkmadan önce amcasının kendisine, “Annenle özel bir şey konuşacağız” dediğini söyledi. 

Öte yandan, hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Nuri Pir
 

Etiketler: yeğen


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