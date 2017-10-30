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Yeğeninin nişanından çıkan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde yeğenin nişan merasimine katıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeğeninin nişanından çıkan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

30 Ekim 2017 18:09

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin nişan merasimine katıldıktan sonra evine giden Şerife Menteş'e (64) yolun karşısına geçmek istediği sırada Remzi E. idaresindeki 42 ERL 73 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Haberi alır almaz olay yerine gelen yaşlı kadının yeğeni Cansu Menteş ve nişanlısı Mesut Sarkın, polislerden bilgi aldıktan sonra hastaneye gitti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Hastanede dünden itibaren tedavi altında bulunan Şerife Menteş'in yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Özcan Saraç
 

 

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