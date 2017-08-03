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YEKA ihalesi kazananlarından Türkerler Holding’den açıklama

1 milyar dolarlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Türkerler, Siemens, Kalyon konsorsiyumu kazandı. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak istiyoruz” dedi.

YEKA ihalesi kazananlarından Türkerler Holdingden açıklama

03 Ağustos 2017 15:52

1 milyar dolarlık YEKA ihalesini aralarında Türkerler’in bulunduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyum, Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbinlerini üretecek. 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde yerli rüzgar türbini üretilecek. 1 milyon 100 bin evin elektrik ihtiyacı rüzgar enerjisiyle karşılanacak.

Konuyla ilgili görüş bildiren Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak istiyoruz” dedi.

“Türkerler Holding olarak gururluyuz”

Türker, “Türkiye’yi enerjide, çok daha güçlü, yeni bir boyuta taşıyacak projeyi hayata geçirme fırsatını kazanmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Kazım Türker, “Türkerler Holding olarak Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak istiyoruz. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Bu projenin birçok yönüyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Türker, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk defa yerli türbin üretimi yapacağız. Öte yandan Türkerler Holding olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine tüm Türkiye’de bu yıl gerçekleştireceğimiz yeni istihdamlarla öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Buna ek olarak bugün sonuçlanan 1 milyar dolarlık bu ihalede Türk ekonomisine duyulan güveni de görmüş olduk. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi olacaktır”.


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