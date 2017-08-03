YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji kazandı

Rüzgar enerjisi yenilenebilir kaynakları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihale tamamlandı. Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı.

İhaleye, Vestas-Enerjisa, General Electric-Fina Enerji, Goldwind-Akfen Holding- Beyçelik, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji, Enercon-Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang-İlk İnşaat, Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri-IC İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı.

İhalede kapalı mali teklif zarflarının açılmasının ardından 8 konsorsiyum arasından en düşük teklifi sunan 5 konsorsiyum ile açık eksiltemeye gidildi. Mali zarflardan çıkan tekliflerin en düşükten yükseğe göre sıralandıktan sonra, en yüksek teklif sahibi Vestas-Enerjisa, Goldwind-Akfen Holding-Beyçelik ve Enercon-Dafne Enerji (Polat Enerji)-Limak Enerji konsorsiyumları ihaleden elendi.

Açık eksiltmenin ilk turunda MingYang-İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,18 dolar/cent teklif vermesinin ardından, GE- Fina Holding ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri-IC İçtaş Enerji konsorsiyumları ihaleden çekildiklerini açıkladı.

İhalenin üçüncü turunda ise MingYang-İlk İnşaat kilovatsaat başına 4,12 kilovatsaat teklif verirken, Nordex-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji ihaleden çekildi.

30 tur süren ihalede MingYang-İlk İnşaat ile Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji arasında açık eksiltme teklifleri devam etti. Açık eksiltmenin 29. turunda Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başına 3,49 dolar/cent teklif vermesinin ardından, Mingyang-İlk İnşaat konsorsiyumu 30. turda mola aldı ve molanın ardından ihaleden çekildiğini bildirdi.

Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumuna son fiyatlarını sorulması ile konsorsiyum, kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent fiyat vererek, ihalede en düşük teklifi sunan konsorsiyum oldu.

Söz konusu ihalenin kazanan konsorsiyumu Türkerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, ihale sonrası yaptığı açıklamada projenin yerli üretiminin yüzde 65 civarında olacağını yüzde 35’lik kısmının ise yurt dışından sağlanan ekipman desteği ile karşılanacağını kaydetti.

Benan Özben - Mustafa Apaydın