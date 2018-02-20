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Yeliz Yeşilmen'in kafesine icra geldi

Adana'da oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş ile cumartesi günü açtığı kafeye, kocasının 190 bin lira borcundan dolayı haciz geldiği ileri sürüldü.

Yeliz Yeşilmenin kafesine icra geldi

20 Şubat 2018 09:42

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı. 2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçtiğimiz cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen ile eşine ait kafeye avukatlarla birlikte icra memurları geldi. 

Adana 5. İcra Müdürlüğü'nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip hızla iş yerinden uzaklaştı. 

İş yerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı. Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu bildirdi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: ali uğur akbaş, yeliz yeşilmen

 

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