Yelken Dünya Kupası’nda şampiyonluk ve dördüncülük

17 ülkeden 35 takım ve 70 sporcunun yarıştığı 470 sınıfında ise milli sporcular Deniz ve Ateş Çınar (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) dördüncülük elde etti. Çınar kardeşlerin derecesi Milli Takım'ın 470 sınıfındaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Kupası Hyeres Serisi’nde başarı elde eden milli sporcuları, antrenörleri ve sporcuları yetiştiren kulüpleri kutlarken, "İspanya’nın ardından Fransa’da da millilerimiz göğsümüzü kabarttı. Disiplinli ve sistemli çalışmanın meyvelerini alıyoruz. 2020 Olimpiyatları’nda başarı hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye ve takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.