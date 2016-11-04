Olay, Marmaris Körfezi Cennet Adası açıklarında meydana geldi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından 27’incisi düzenlenen ve 13 ülkeden 750 yelkenci ve 91 teknenin katıldığı uluslararası yelken yarışlarında talihsiz bir kaza yaşandı. Yarışların 2. gününde denize açılan Türk bayraklı teknelerden biri Cennet Adası açıklarında rüzgarın sert esmesi nedeniyle dümen kontrolünü kaybederek karaya doğru hızla sürüklenmeye başladı. Kumlara saplanan tekne yan yattı. Teknede mahsur kalan 5 yelkenci, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Türk yelkenciler kurtarılıp karaya çıkartıldı. Yan yatan tekne ise bulunduğu yerden yedeklenerek limana çekildi.