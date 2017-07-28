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Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden Midilli'ye geçmek isteyen kaçakların bindiği yelkenli battı. 39 kaçak, yüzerek kıyıya çıktı.

Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı

28 Temmuz 2017 21:35
Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı - Tıkla İzle

Bozcaada Akvaryum Koyundan Midilli adasına geçmek üzere denize açılan kaçakların bindiği 10 metre boyundaki 'Doğanay' adlı yelkenli, henüz birkaç metre ilerlemişken kayalıklara çarptı. Batmaya başlayan yelkenli de bulunan 39 kaçak, yüzerek kıyıya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kaçmak isteyen göçmenler, ekiplerce yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri ise başka bir teknede organizatör oldukları değerlendirilen 3 Ukraynalıyı yakaladı. Ekiplerin operasyonuyla 5'i Ukrayna 2'si Türk toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan yelkenli teknenin batma anı vatandaşlarca görüntülendi.

İpek Güney
 

Etiketler: çanakkale, kaçak göçmen


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