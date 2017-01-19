ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dün yaptığı konuşmasında politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirten Yellen, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.

XTB Menkul Değerler, konu üzerine yaptığı değerlendirmede, henüz uygulamaya konmayan yeni mali politika sebebiyle hem FED başkanlarının hem de Janet Yellen’ın temkinli davranması dikkat çektiğini belirtirken. Yellen da dünkü açıklamasında ABD ekonomisi ve işgücü piyasası için olumlu bir görünüm ortaya koyduğunu ve kademeli faiz artışını desteklediğini bildirdi. Ancak yapılan değerlendirmede, mali teşvik paketine yönelik beklentiler ile hızlı değer kazanan doların ihracat üzerinde baskı unsuru olduğu kaydedilirken, bu konuya değinen Yellen'ın da ihracattaki ivme kaybının hisse senedi piyasasına negatif yönde etki edebileceğini söylediği vurgulandı.