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Yemeğe çalıştığı yılan, yavru leyleğin boğazında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, ölü bir yılanı yemeye çalışan yavru leylek, yılanın boğazında kalması üzerine ölüm tehlikesi atlattı. Ölmek üzere olan leyleği, duyarlı bir vatandaş kurtardı.

Yemeğe çalıştığı yılan, yavru leyleğin boğazında kaldı

14 Haziran 2018 20:18

Turnalı Mahallesi'nde Süleyman Polat adlı mahalle sakini, çevredeki bir inşaatın içinde yavru bir leyleğin can çekiştiğini fark etti. Hemen leyleğin yanına giden Polat, yutmaya çalıştığı ölü yılanın, leyleğin boğazında kaldığını gördü. Pense yardımıyla yavru leyleğin boğazından yılanı çıkartan Polat , leyleği ilçede bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedavisi yapılın yavru leylek tekrar kendine gelirken , leyleğin tedavisinin ardından mahalle camisinin kubbesinde bulunan yuvasına bırakıldığı öğrenildi.

Murat Hazer
 

 

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