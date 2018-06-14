Yemeğe çalıştığı yılan, yavru leyleğin boğazında kaldı

Turnalı Mahallesi'nde Süleyman Polat adlı mahalle sakini, çevredeki bir inşaatın içinde yavru bir leyleğin can çekiştiğini fark etti. Hemen leyleğin yanına giden Polat, yutmaya çalıştığı ölü yılanın, leyleğin boğazında kaldığını gördü. Pense yardımıyla yavru leyleğin boğazından yılanı çıkartan Polat , leyleği ilçede bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedavisi yapılın yavru leylek tekrar kendine gelirken , leyleğin tedavisinin ardından mahalle camisinin kubbesinde bulunan yuvasına bırakıldığı öğrenildi.

Murat Hazer

