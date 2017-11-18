Diğer
Kategoriler

Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi

Balıkesir Lokantacılar Odası, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne trambolin, bisiklet ve yürüme bandı hediye etti.

Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi

18 Kasım 2017 09:14

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri otistik çocuklara yönelik eğitim veren Balıkesir Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni gezdi. Merkez hakkında bilgi veren Uygulama Merkezi Müdürü Yasemin Oflas, "Okulumuz 3-15 yaş arası ağır otizm teşhisi almış çocuklara eğitim veren bir kurum. Okulumuzda çocukların özbakım becerilerine yönelik eğitimler verilmektedir. Dil konuşma eğitimi, okuma yazma, matematik, oyun spor ve fizik etkinlikleri anlamında dersler verilmektedir. Çocuklarımızın eğitiminde oyun ve fiziki etkinlikler çok önemli bir adım. O yüzden okulumuzun spor malzemeleri anlamında desteğe ihtiyacı vardı" dedi.

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ise, otistik öğrencilerin ihtiyacı olan spor aletlerini kendilerine armağan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu çocuklarımıza küçükte olsa bir destek bir katkımız olur mu düşüncesiyle okulumuzu ziyaret ettik. Burada ihtiyaç duyulan spor aletlerinin olmazsa olmaz olduğuydu. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık, oda olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Okulumuzda bulunan otistik engelli çocuklarımızın kapalı alanlarda spor yapabilmeleri için Balıkesir Lokantacılar Odası olarak bir takım spor aletleri hediye ettik. Sürekli ihtiyaçlarına destek olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç