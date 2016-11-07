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Yemeğinizi kendiniz pişirin kanserden korunun

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral evde yemek pişirme alışkanlığından uzaklaştıkça hastalıkların arttığını söyleyerek, “Kanserin bu kadar sık görülmesinin sebebi beslenme alışkanlıklarımızdaki değişikliklerdir” dedi.

Yemeğinizi kendiniz pişirin kanserden korunun

07 Kasım 2016 13:44

Zamanla değişen yaşam koşullarıyla birlikte yeme alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Oğuz Özyaral “Tencere yemeği suludur, bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler. İçinde katkı maddesi, koruyucu yoktur. Kanserden korunmak istiyorsanız tencere yemeği yiyin” diyen Özyaral herkesi yeniden mutfağa girmeye davet etti.

Oğuz Özyaral açıklamalarına ve tavsiyelerine şu şekilde devam etti;

“Kadınların çalışma hayatında giderek daha aktif olması, insanların tek başına yaşamayı tercih etmesi, okul-iş için seyahatlerin çoğalması yemek pişen evlerin sayısını da azalttı. Oysaki eskiden evler mis gibi yemek kokardı. Bir misafir geldiğinde sofraya bir tabak eklemek ağırlamak için yeterdi. Şimdi insanlar iş çıkışı yemeğini yiyip evine öyle geçiyor ya da dışarıdan sipariş verip evde televizyon karşısında atıştırıyor.”

“ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE MUTFAĞA GİRİN”

“Kanserden korunmak için ev yemeğine dönmemiz gerekiyor. Çocuklarınızla birlikte mutfağa girin, onlara örnek olun, birlikte yemek pişirin. Gelecek nesiller tencere yemeğinin ne olduğunu bilmeyecek, bu da hastalıkları arttıracak. En pahalı, en temiz olduğunu düşündüğünüz yerde bile, sonuçta sizin görmediğiniz malzemeler kullanılır. Bunların tazeliği ve hijyen açısından kalitesi şüpheli olabilir. Bunlar katkı maddeli, kimyasal aroma katkılı olabilir. Hazır gıdaların raf ömrünü uzatmak için eklenenler de sağlığınıza zarar verebilir. Elbette arada sırada dışarıda tencere ya da et yemekleri yiyebilirsiniz. Ancak öyle evler var ki, yemek pişmiyor. Standart haline gelmiş, entegre edilmiş, paketlenmiş ürünlerin tadına o kadar alıştık ki çocuklar evde mayalanmış yoğurdu yemez oldu. Dışarıdan kek almak yerine kendiniz yapın. İçine ne koyduğunuzu bilirsiniz. Yaş ve kuru meyveler koyarak dengeli bir kek yapmış olursunuz. Çocuklarınıza da evde yemek yapmayı öğretin. Birlikte mutfağa girin. Bir tür oyun gibi olsun. Yemedikleri sebze ve meyveleri sevdirmenin en güzel yoludur kendisinin pişirmesini sağlamak. Sebze, meyve, salata kanser türlerine karşı koruyucudur.”

“NASIL PİŞİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ”

“Soğanı ve sarımsağı yağda kavurmayın, bu iki değerli sebzeyi yakmayın. Aynı zamanda baharattan vazgeçmeyin. Yemeklerinize baharat ekleyin. Farklı baharatların tatlarını deneyin. Baharatı yemeğin başında değil pişirme süresinin sonunda, yemeği kapatırken ekleyin. Böylece besin değerini kaybetmesini önlersiniz.”

“Değişen hayat düzenimiz, sebze meyvenin eve daha az girmesi, daha az yemek pişmesi kansere davetiye çıkarıyor. Çabuk hazırlanan, hızlı pişen, alelacele yenen yemekler belki karın doyuruyor ancak içindeki katkı maddeleri, koruyucular, maliyeti düşürmek için seçilen merdiven altı ürünler bizi “ne yediğini bilmez” insanlara dönüştürüyor”

“TENCERE YEMEĞİ ÖNEMLİ”

“Yemeğin tencerede pişmesi kadar, pişen tencerenin nitelikleri de önemlidir. Çelik, dökme demir, kaynağı belli topraktan yapılmış güveç kaplar kullanın. Bunları rendelenmiş sabun, Arap sabunu ve sert yüzeyli bir süngerle temizlemek yeterlidir. Güveç kaplar yıkandıktan sonra zeytinyağı ile sıvanmalıdır” şeklinde konuştu.

“EV YEMEĞİ EN EKONOMİK YEMEKTİR”

Dışarıda yemek yemenin ekonomik olmadığının da altını çizen Doç. Dr. Özyaral “Mevsim sebzeleri, sağlıklı yağlar, doğru miktarda et, süt, yoğurt yemeklerinizin içinde yer alsın. Hem kendi sağlığınız hem de elinizden yemek yiyenlerin sağlığını önemseyin. Alışverişinizi katkı maddesiz, koruyucu içermeyen gıda maddeleri ve taze sebze-meyveleri tercih ederek kendiniz yapın. Mutfağınıza girin ve pişirin. Mutfağa girmekten korkmayın. Hasta olmaktan korkun” diyerek sözlerini tamamladı.
 

Etiketler: beşlenme alışkanlıkları, Doç. Dr. Oğuz Özyaral, Ev yemekleri, İstanbul Rumeli Üniversitesi, kanser, kanserden korunma, sağlıklı yemek


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