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Yemek servisine çıkan kişi 2 gündür kayıp

Bilecik’te bulunan bir entegre katı atık dönüşüm tesisinin yemekhanesinde çalışan ve diğer fabrikaya yemek götürmek için iş yerinden ayrılan kişiden 2 gündür haber alınamıyor.


13 Aralık 2016 15:46

Edinilen bilgiye göre, Kızıldamlar köyü yolu üzerinden bulunan entegre katı atık dönüşüm tesisinin yemekhanesinde çalışan Burak Ergin, 2 gün önce Pazaryeri ilçesinde bulunan gübre üretimi yapan bir fabrikaya yemek götürmek üzere 34 RJ 5313 plakalı kamyonetle iş yerinden ayrıldı. Fabrikadan 'yemek gelmedi' diye telefon açılması sonrası yetkililer, Burak Ergin'e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Ergin'e ulaşılamaması üzerine durum ailesine, polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine ekipler, Ergin'i aramamak için çalışma başlattı.

İbrahim Sünetçi

Etiketler: bilecik, kayıp, yemek servisi


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