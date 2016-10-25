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Yemek şirketi aracı, iş jetine çarptı

Atatürk Havalimanı Apronu'nda, özel iş jetine, yemek şirketi kamyonu çarptı. Kaza sonrası uçağın kanadında ve kamyonda hasar oluştu.

Yemek şirketi aracı, iş jetine çarptı

25 Ekim 2016 16:34

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havcılık Apronu'nda meydana geldi. Havalimanında uçaklara yemek hizmeti veren bir catering şirketine ait kamyon, kalkış için hazırlanan TC-DIA tescilli Embraer Legacy 650 tipi uçağın sol kanadına vurdu. Kaza nedeniyle uçağın kanadında ve kamyonun ön tarafında hasar oluştu. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi için hastaneye götürülürken, hasar gören uçak ise hangara çekildi. DHMİ yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz
İSTANBUL


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