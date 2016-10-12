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'Yemek şirketiyle sözleşme feshedildi, soruşturma açıldı'

Ağrı’nın Doğubayazıt Kaymakamlığı, ilçede öğrencilerin gıdadan zehirlenmesi ilgili bir açıklama yaptı.

Yemek şirketiyle sözleşme feshedildi, soruşturma açıldı

12 Ekim 2016 22:36


Doğubayazıt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “12.10.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de ilçemiz Telçeker Ortaokulu’nda 19, Bereket Ortaokulu’nda 21 olmak üzere toplam 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne hafif karın ağrısı şikâyetiyle müracaat etmişlerdir. Hastanemize başvuran öğrencilere gerekli tıbbi müdahale yapılmış olup, ilk aşamada ciddi bir rahatsızlığın bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte her ihtimale karşı öğrenciler bu gece müşahede altında tutulacaktır. Meydana gelen olayla ilgili olarak yemek şirketi ile yapılan sözleşme feshedilmiş olup, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.


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