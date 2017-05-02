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Yemek yerken üzerlerine balkon çöktü: 3 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde 3 katlı bir binanın balkonunun çökmesi sonucu balkonda bulunan şahıs ile alt kattaki balkonda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.

Yemek yerken üzerlerine balkon çöktü: 3 yaralı

02 Mayıs 2017 00:00

Olay, Eğitim Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katında oturan 46 yaşındaki Bülent Öven, balkonda olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı balkon çöktü.

Balkonun çökmesi sonucu Öven zemin kata düşerken, o esnada zemin katın balkonunda akşam yemeği yiyen Ali Devran Bektaş (26) ile Mehmet Emin Duyar(40) yaralandı. Balkonun beton bloku ikinci katın balkonunda asılı kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Mehmet Emin Duyar ve Bülent Öven Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, Ali Devran Bektaş ise İzmir Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Öven ve Bektaş’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Balkonun çöktüğü sırada mahallede olduğunu belirten Hebur Cura, "Büyük bir gürültü oldu. Önce kavga var zannettik. Geldik baktım balkon çökmüş. Yaralılara müdahale ettik. Su verdik, inşallah iyi olurlar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Gözeten - Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: balkon, İzmir, yemek


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