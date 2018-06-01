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Yemekteyiz 1 Haziran haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 1 Haziran finali kim kazandı!

Yemekteyiz'de 1 Haziran günü yani bu akşam haftanın finali oldu.Yemek konusunda olduça iddialı olan 5 yarışmacının performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de 1 Haziran final sonuçları bugün belli oldu. Bir kişi en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 1 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz 1 Haziran haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 1 Haziran finali kim kazandı!

01 Haziran 2018 18:53

Yemekteyiz 1 Haziran finali kim kazandı? Bu sorunu cevabı final akşamı sonucunda bugün belli oldu. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı.Peki 1 Haziran Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise  günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor. Haftanın üçüncü gününde yarışan İsmail Bey'in yapmış olduğu etli paça çorbası acı olması nedeniyle yarışmacılara zor anlar yaşattı. Sibel Hanım'ın masasında yaşanan patlıcan oturtma-sote tartışması İsmail Bey'in masasında da devam etti. Sibel Hanım kendisi ile iddialaşan Ayşegül Hanım'a yemek tarifi verince ikili arasında sinirler gerildi. Ayşegül Hanım ve Sibel Hanım arasındaki tartışmaya Gülşen Hanım'da dahil oldu, Gülşen Hanım, Ayşegül Hanım'ı yeniliklere kapalı olmakla suçladı, ortalık karıştı. 

YEMEKTEYİZ 1 HAZİRAN FİNALİNİ KİM KAZANDI?

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