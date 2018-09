Yemekteyiz 14 Eylül haftanın birincisi KİM OLDU? Yemekteyiz 14 Eylül finalini kim kazandı?

Yemekteyiz 14 Eylül bu haftanın birincisi KİM oldu? Yemekteyiz 14 Eylül finali kKİM kazandı?

Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale az bir zaman kaldı. 14 Eylül'de haftanın birincisi hangi yarışmacı olacak. Onur Büyük Topçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de Haftanın yarışmacılarının hepsi birbirinnden issialı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Peki, 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

YEMEKTEYİZ 14 EYLÜL SONUÇLARINI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YEMEKTEYİZ'DE 10 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi belli olduğunda haberimizin detayında olacak.

10-14 EYLÜL YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

AYTEKİN ÇİBUK

1. gün yarışmacısıAytekin Çibuk bey 34 yaşında aslen Iğdırlı. 6 yıllık evli 5 yaşında bir kızı ve 2.5 yaşında bir oğlu var. Plastik malzeme üretimi ve pazarlaması işiyle ilgileniyor. Kaynak: Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 10-14 Eylül 2018

ŞÜKRAN GÜNEŞ

2. gün yarışmacısıŞükran Güneş 29 yaşında. Moda tasarımcılığı işiyle ilgileniyor aynı zamanda söz müzik yazarlığı da yapıyor.

SERKAN GÜLÜK

3. gün yarışmacısıSerkan Gülük İnsan Kaynakları Uzmanlığı işiyle ilgileniyor.

ŞÜKRAN DİNDAR

4. gün yarışmacısı Şükran Dindar 56 yaşında 3 çocuğu var. 30 yıllık evli olan Şükran hanım emekli.

EBRU BİLGİ

5. gün yarışmacısı Ebru Bilgi 37 yaşında, bekar. Bankacılık işiyle ilgileniyor.

GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLMUŞTU

Yemekteyiz'in 7 Eylül haftasındaki kazananı 24 puan ile en genç yarışmacı Müslüm Can oldu.

Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu yarışmacıya fena patladı!

Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu, haftanın 3. yarışması olan Aytekin Bey`in konuşmalarına daha fazla dayanamadı ve tepki gösterdi.

TV8`in sevilen programı Yemekteyiz`de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor.

Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu, haftanın 3. gününde konuk olduğu masada Aytekin Bey`in yorumları karşısında tepkisini dile getirdi.

Eleştiri yapan bir yarışmacının yorumlarını abartı bulan Onur Büyük Topçu yarışmacıya cevap verdi.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?

Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz'in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45'te TV8'den izlenebilir.