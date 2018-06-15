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Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 15 Haziran finali kim kazandı?

Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. Yemekteyiz 15 Haziran bu hafta finali kim kazandı? Bu sorunun cevabı yapılacak olan final akşamı sonucunda bu akşam belli oldu. İddialı yarışmacıların yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı .Peki 15 Haziran Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor..

Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 15 Haziran finali kim kazandı?

15 Haziran 2018 18:55

Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyorsu ve sonuçlar belli oldu.

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HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

 

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