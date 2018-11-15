Yemekteyiz 16 KASIM finalini KİM KAZANDI? Yemekteyiz 16 KASIM haftanın birincisi KİM?

Yemekteyiz 16 Kasım haftanın birincisi KİM OLDU? Yemekteyiz 16 Kasım finalini kim kazandı?

9 KASIM Yemekteyiz'de birinci KİM OLDU? Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale az bir zaman kaldı. Yarışmacılar arasındaki polemikler her geçen gün daha da artıyor. Yemeklerin beğenilip az puan verilmesi sinirleri git gide bozuyor. Peki Yemekteyiz'de bu hafta kim yarışacak? 12-16 Kasım Yemekteyiz yarışmacıları kimler oldu? Onur Büyük Topçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de Haftanın yarışmacılarının hepsi birbirinnden iddialı. Geçen hafta Yemekteyiz 10 bin TL'lik ödülü 25 puanla Şaziye Hanım kazandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Büyük ödül kimin olacak? 1 haftalık zorlu mücadelenin sonunda Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Yemekteyiz CANLI İZLE! Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 12 - 16 KASIM büyük ödülü hangi yarışmacı kazanacak? Peki, 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

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YEMEKTEYİZ'DE 12- 16 KASIM 10 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

16 Kasım 2018 Cuma günü Yemekteyiz finali gerçekleşecek. Yemekteyiz'de birinci açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz...

YEMEKTEYİZ'DE 9 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. TV8 ekranında yayınlanan Yemekteyiz'de Pazartesi günü Şaziye Hanım'ın konuğu olan yarışmacılar Şaziye Hanım'a 17 puan verdi. Salı günü Serkan Bey'e konuk olan yarışmacılar aynı puanı Serkan Çiftçi için verdi. Çarşamba akşamı Hulki Bey'e konuk olan yarışmacılar 18 puan verdiler. Merve Hanım, Perşembe akşamı yemeklerini yarışmacılara tattırdı ve 15 puan aldı. Son akşam ise Hatice Hanım'a konuk olan yarışmacılar yemekleri tattıktan sonra kendisine 15 puan aldı. Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlarla haftanın birincisi belli oldu.

İŞTE YEMEKTEYİZ'DE 9 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN O İSİM

Yemekteyiz'de haftanın birincisi toplam 25 puanla Şaziye Hanım oldu. Onur Büyüktopçu'dan 8 puan alan Şaziye Hanım 25 puanla haftanın birincisi oldu.

12- 16 KASIM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz'de yeni haftanın yeni yarışmacıları belli oldu.

1.GÜN YARIŞMACISI:Arzu Öztürk 27 yaşında. Aslen Sivaslı ailesi ile birlikte yaşıyor.Kısa süreliğine aşçılık yapmış. Çalışmıyor.

2.GÜN YARIŞMACISI: Cüneyt Atmaca 36 yaşında. Pazarlama yöneticisi aslen bayburtlu. 9 yıllık evli 2 kızı var. Dedikodu yapmak sevmediği huyları arasında.

3.GÜN YARIŞMACISI: Kübra Çelikar 23 yaşında evli 11 aylık oğlu var. Bebeği olmadan önce emlak işiyle uğraşmış şuanda ev hanımı.

4. GÜN YARIŞMACISI: Namık Sezer 45 yaşında mimar. Yalnız yaşıyor. Sosyalleşmeyi insanlarla bir arada olmayı sevmiyor.5.GÜN YARIŞMACISI:Menekşe Uysal 46 yaşında ev hanımı.Selanik göçmeni 27 yıllık evli 2 oğlu var. Ev hanımı. Kendisini sosyal sorumluluk projesine adayan Menekşe hanım aşırı duygusal olduğunu söylüyor.

YEMEKTEYİZ SUNCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz'in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak.

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?

Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz'in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45'te TV8'den izlenebilir.