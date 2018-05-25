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Yemekteyiz 25 Mayıs haftanın birinicisi kim oldu? Yemekteyiz 25 Mayıs finali kim kazandı!

Yemekteyiz'de 25 Mayıs günü yani bu akşam haftanın finali oldu.Yemek konusunda olduça iddialı olan 5 yarışmacının performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de final heyecanının sonuçları bugün belli oldu. Bir kişi en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz 25 Mayıs haftanın birinicisi kim oldu? Yemekteyiz 25 Mayıs finali kim kazandı!

25 Mayıs 2018 20:12

Yemekteyiz'de final akşamı sonucunda birinci bugün belli oldu. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı.Peki 25 Mayıs Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

YEMEKTEYİZ 25 MAYIS FİNALİNİ KİM KAZANDI?

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