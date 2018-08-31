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Yemekteyiz 31 Ağustos bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 31 Ağustos finali kim kazandı?

Yemekteyiz'de yeni sezon başladı. Yemekteyiz 31 Ağustos bu hafta finali kim kazandı? Bu sorunun cevabı yapılacak olan final akşamı sonucunda bu akşam belli olacak. Birbirinden İddialı 5 yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi 10 Bin TL'lik hediye çekini kazanacak. Peki 31 Ağustos Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor..

Yemekteyiz 31 Ağustos bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 31 Ağustos finali kim kazandı?

31 Ağustos 2018 00:35

Yemekteyiz bu hafta kim kazandı 31 Ağustos... Haftanın 5 günü yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor. Mutfakta kendisine güvenen 5 kişiden her biri, tam 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlıyor ve, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Beş yarışmacı menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyor.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar bu akşam belli olacak. İşte Yemekteyiz 31 Ağustos sonuçları...

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 31 Ağustos günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 31 Ağustos final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 31 Ağustos bu haftanın birincisi olan isim...

Etiketler: Yemekteyiz 31 Ağustos kim kazandı

 

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