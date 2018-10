Yemekteyiz 5 Ekim CANLI İZLE: Yemekteyiz son Bölüm Full İZLE |TV8 canlı yayın akışı!

Yemekteyiz 2018 CANLI İZLE: Yemekteyiz 231.Bölüm Full İZLE |TV8 canlı yayın akışı!

Yemekteyiz canlı İZLE! Ekranların fenomen yarışma programı Yemekteyiz 2018 her gün iddialı ve birbirinden zorlu rakiplerle ve kıran kırana yarışmayla ekrana geliyor. İddialı kadrolarıyla dikkat çeken Yemekteyiz yayınlandığı her gün yeni bölümleri ile TV8 ekranlarında. 5 Ekim Yemekteyiz'de yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Büyük ödül kimin olacak? 1 haftalık zorlu mücadelenin sonunda Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 5 Ekim büyük ödülü hangi yarışmacı kazanacak? Peki, 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak... Yemekteyiz son bölüm izle. Yemekteyiz 5 Ekim canlı izle! TV 8 yayın akışı... İşte Yemekteyiz canlı yayın izleme linki...

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan 30 yaşındaki Hamide Eda Demir, hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı. 5 buçuk yaşında bir çocuk annesi Hamide Eda Demir, muhasebe işinden servis şoförlüğüne kadar bir çok işte çalıştığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dört yıl önce eşinden ayrıldığını ve sonrasında hayatına devam ettirmek adına ev temizliğine gittiğini söyleyen 30 yaşındaki Eda Hanım, muhasebe işiyle uğraşmış, pansiyon işletmiş ve bir dönem personel servisi şoförlüğü bile yapmış.

Yemekteyiz'de İlginç sözler: 'Bana İkinci Şok Geliyor'

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında yine ilginç anlar yaşandı. Esra hanım ve Derya hanımın tartışmasında ilginç anlar oluştu. Derya Yavuz'un evine konuk olan Yemekteyiz ekibinde sinirler sürekli olarak gerildi. O sinirlerin gerildiği anlardan birinde ise 'Bana İkinci Şok Geliyor' vakası yaşandı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.