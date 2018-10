Yemekteyiz 5 Ekim haftanın birincisi KİM? Yemekteyiz 5 Ekim finalini KİM KAZANDI?

Yemekteyiz 5 Ekim haftanın birincisi KİM OLDU? Yemekteyiz 5 Ekim finalini kim kazandı?

5 Ekim Yemekteyiz'de birinci KİM OLDU? Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale az bir zaman kaldı. Yarışmacılar arasındaki polemikler her geçen gün daha da artıyor. Yemeklerin beğenilip az puan verilmesi sinirleri git gide bozuyor. Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'dan yarışmacıya şok eleştiri! Serkan Bey ile Onur Büyüktopçu arasında yaşananlar izleyiciyi şaşkına uğrattı. Tansiyonun hiç düşmediği haftada 5 Ekim'de haftanın birincisi hangi yarışmacı olacak. Onur Büyük Topçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de Haftanın yarışmacılarının hepsi birbirinnden iddialı. Geçen hafta Yemekteyiz 10 bin TL'lik ödülü meryem hanım kazandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Büyük ödül kimin olacak? 1 haftalık zorlu mücadelenin sonunda Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Yemekteyiz CANLI İZLE! Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 1 - 5 Ekim büyük ödülü hangi yarışmacı kazanacak? Peki, 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

YEMEKTEYİZ'DE 24- 28 EYLÜL 10 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

28 Eylül 2018 Cuma günü Yemekteyiz finali gerçekleşti. Geçen hafta birinci olan yarışmacı 32 puanla Meryem Hanım oldu.

1-5 EKİM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1.Gün yarışmacısı NAİM AKMAN KİMDİR?

Naim Akman, solist 32 yaşında ve Malatyalı, Bekar yarışmacımız bir çok ünlü şarkıcının arkasında sahne almış.

2. gün yarışmacısı BURCU KARAASLAN KİMDİR?

Burcu Karaaslan, müzisyen olan yarışmacımız 32 yaşında. Evli ve çocuk sahibi olan Burcu Hanım bir çocuk sahibi. Asıl mesleği müzisyenlik olmasa da müzikle ilgilenmeyi çok seviyor.

3. gün yarışmacısı SEDA VARLI KİMDİR?

Seda Varlı, 30 yaşında muhasebe uzmanı olan Seda Hanım aslen Bursalı bir aylık evli. Seda Hanım evde boş durmayı sevmiyor. Sürekli kendine farklı uğraşlar buluyor.

4. gün yarışmacısı SERKAN KARAAHMET KİMDİR?

Serkan Karaahmet aslen Trabzonlu ve ses sanatçısı. Seran Bey 30 yaşında ve evli.

5. gün yarışmasıcı MELEK DOĞAN KİMDİR?

Melek Doğan, 48 yaşında Ankara'dan katılıyor yarışmaya. Aslen Sivaslı olan Melek Hanım üniversiteyi ilk başlarda kazansa da maddi sıkıntılardan ötürü gidemediği için yeniden üniversite kazanarak öğrenci olmuştur.



Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'dan yarışmacıya şok eleştiri!

TV 8`de ekranlara gelen Yemekteyiz programında gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Onur Büyüktopçu daha fazla dayanamadı ve yarışmacıya kızdı.

Yemekteyiz`de yemek sırasında Onur Büyüktopçu ve yarışmacı Serkan Bey arasında yaşananlar izleyenleri şoke etti. Onur Büyüktopçu kendini daha fazla tutamadı ve yemeği beğenmeyen yarışmacıyı eleştirdi. Yemekteyiz`de masada herkesin çok beğendiği ara sıcak hakkında olumsuz yorum yapan Serkan beye Onur Büyüktopçu`dan hiç beklemediği bir cevap geldi. Büyüktopçu, "Siz çoğu şeyi beğeniyorsunuz beğenmeyip deyip düşük vereceksiniz. Nasıl bir damak tadınız var anlamadım" dedi.

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan 30 yaşındaki Hamide Eda Demir, hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı. 5 buçuk yaşında bir çocuk annesi Hamide Eda Demir, muhasebe işinden servis şoförlüğüne kadar bir çok işte çalıştığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dört yıl önce eşinden ayrıldığını ve sonrasında hayatına devam ettirmek adına ev temizliğine gittiğini söyleyen 30 yaşındaki Eda Hanım, muhasebe işiyle uğraşmış, pansiyon işletmiş ve bir dönem personel servisi şoförlüğü bile yapmış.

Yemekteyiz'de İlginç sözler: 'Bana İkinci Şok Geliyor'

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında yine ilginç anlar yaşandı. Esra hanım ve Derya hanımın tartışmasında ilginç anlar oluştu. Derya Yavuz'un evine konuk olan Yemekteyiz ekibinde sinirler sürekli olarak gerildi. O sinirlerin gerildiği anlardan birinde ise 'Bana İkinci Şok Geliyor' vakası yaşandı.

YEMEKTEYİZ SUNCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz'in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak.

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

YEMEKTEYİZ 21 EYLÜL 2018 BİRİNCİSİ KİM OLDU!

Yemekteyiz`de haftanın birincisi iki kişi oldu Esra ve Gürkan Bey. Birinci olan iki yarışmacı 10 Bin TL`yi paylaştı.

14 EYLÜL YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLMUŞTU

YEMEKTEYİZ`DE 10 BİN TL`LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz`de haftanın birincisi belli oldu! 28 Puan toplayan Ebru Bilgi bu haftanın birincisi oldu ve büyük ödülünde sahibi oldu! Ebru`nun ardından en çok puan alan yarışmacı Aytekin Çibuk olurken en puanı ise Serkan Gülük topladı.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?

Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz'in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45'te TV8'den izlenebilir.