Yemekteyiz 7 Eylül bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 7 Eylül finalini kim kazandı?

Yemekteyiz 7 Eylül bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 7 Eylül finali kim kazandı?

Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale az bir zaman kaldı. 7 Eylül'de haftanın birincisi hangi yarışmacı olacak. Onur Büyük Topçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de Haftanın yarışmacılarının hepsi birbirinnden issialı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Peki, 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

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YEMEKTEYİZ'DE 10 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi belli olduğunda haberimizin detayında olacak.

Emin Çetin

Yemekteyiz'de Haftanın 3. gün yarışmacısı Emin Çetin Apartman görevlisi, Yozgatlı ve 2 çocuk sahibi. 20 yıllık evli.

Müslüm Can Ünal

Yemekteyiz'de Haftanın 2. gün yarışmacısı Müslüm Can Ünal öğrenci ve yemek yapmayı çok seviyor.

Müslüm Can Ünal kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Müslüm Can Ünal izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Müslüm Can Ünal Öğrenci ve bekardır. Mesleği aşçılık olan Ünal doğa yürüyüşü yapmayı sevmektedir. 20 yaşında olan yarışmacı aslen Mersinli. Hobileri arasında yüzmek ve bowling oynamak yer alıyor. Genç yarışmacı kendisini hırslı ve zoru seven birisi olarak tanımlıyor.

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Mesleği fizyoterapist olan Toprak bekar olduğunu belirtti. Ayrıca Nalan Toprak'ın futbol hakemliği yaptığı biliniyor. Alt Liglerde maç yöneten Toprak, programda dördüncü gün ekranlarda olacak.

Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mütevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 33 yaşında olan İsmican Budak aslen Ankaralı'dır. İsmican Budak, kukla sanatçılığı, oyunculuk ve güzellik uzmanı işleriyle uğraşmaktadır.

Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mutevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 42 yaşında olan Nevra Aya aslen İstanbul'ludur. Nevra Aya kurumsal iletişim uzmanı işiyle uğraşmaktadır. Aya, 2 çocuk sahibidir.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?

Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz’in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45’te TV8’den izlenebilir.