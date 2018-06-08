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Yemekteyiz 8 Haziran haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 8 Haziran finali kim kazandı!

Yemekteyiz'de 8 Haziran günü yani bu akşam haftanın finali belli olacak.Yemek konusunda birbirinden iddialı 5 yarışmacının performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de 8 Haziran final sonuçları bugün belli olacak ve bir kişi final sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. İşte Yemekteyiz 8 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...

Yemekteyiz 8 Haziran haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 8 Haziran finali kim kazandı!

08 Haziran 2018 00:25

Yemekteyiz 8 Haziran finali kim kazandı? Bu sorunun cevabı yapılacak olan final akşamı sonucunda bugün belli olacak. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazanacak .Peki 8 Haziran Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

YEMEKTEYİZ 8 HAZİRAN FİNALİNİ KİM KAZANDI?

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Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise  günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

BU HAFTAYA DAMGA VURAN OLAY!

TV 8'in sevilen programı Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor. Haftanın ikinci gününde yarışan Tansu Bey, annesinin yaptığı salatayı masaya getirince herkes şoke oldu.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

 

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