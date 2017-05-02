Yemen milli ordusu Marib’de 8 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı

Yemen Milli Ordusu askeri sözcüsü Serawah’ın batısında iki tarafın girdiği şiddetli çatışmada 8 Husi militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını açıkladı. Aynı kaynak, Yemen Milli Ordusunun, Husilere ait ağır silahların bulunduğu kesimi top atışına tuttuğu ve üç makineli tüfeğin çalışamaz hale getirildiğini söyledi.

Marib, Yemen'in başkenti San'a'nın yaklaşık 120 kilometre doğusunda bulunuyor. Milattan önce 1200 yıllarında Saba Krallığı'nın başkenti olduğu rivayet ediliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın liderliğindeki Arap koalisyonunun Serawah şehrinin kuzeybatısındaki Al Halaka’da bir otomobile yaptığı saldırıda Husi Lider Abu Sarhan ve birkaç arkadaşının öldürüldüğü bildirildi.