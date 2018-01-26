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Yemen Milli Ordusu, Taiz’i kurtarma harekatı başlattı

Suudi Arabistan’ın liderliğini yaptığı, Husilere karşı oluşturulan Arap koalisyonu ve Yemen Milli Ordusu, Taiz şehrinin kuzey ve batı kesimlerini Husilerden kurtarmak için büyük bir saldırı başlattı.

Yemen Milli Ordusu, Taizi kurtarma harekatı başlattı

26 Ocak 2018 13:37

Yemen Milli Ordusu, Taiz şehrini Husilerin kuşatmasından kurtarmak için, Arap koalisyonunun hava desteğiyle Husilerin mevzilerine yoğun bir saldırı başlattı. Arap koalisyonuna ait savaş uçakları Husilerin Cebel El Munim, Yasin Tepesi ve Şerap kasabasına, 50. ve 60. Caddelerde bulunan Husi milislerin bulunduğu mevzilere 13 hava saldırısı düzenledi.

Husilerden 19 kişi ölürken, 15’den faza Husi milis de yaralandı. Husilere ait bir tank ve 5 zırhlı araç ve iki top imha edildi. Husilerin karargah merkezi de imha edildi.

Husiler, milli orduya ait 35. Zırhlı Birliğe 7 roket fırlattı. Ölü veya yaralı olmadığı kaydedildi.

Taiz Valisi Emin Muhammed Mahmud, Taiz’deki asker ve sivillere hükumet güçlerine katılma çağrısı yaptı. 

Muhammet Errumeym

 

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