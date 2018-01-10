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Yemen ordusu, Husilerden bazı stratejik noktaları ele geçirdi

Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Sana’nın kuzeybatısında bulunan Hacce şehrini elinde bulunduran Husilere karşı hava saldırısı yaptığı ve bombardıman sonucunda onlarca Husi milisinin yaralandığı ve öldüğü bildirildi. Yemen ordusu, Sana’nın kuzeydoğusuna düşen el-Cevf şehrinde yeni mevkiler ele geçirdiğini açıkladı.

Yemen ordusu, Husilerden bazı stratejik noktaları ele geçirdi

10 Ocak 2018 12:51

Yemen ordusu basın bürosundan yapılan açıklamada, Arap koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Midi kasabasının sahil kesiminde bulunan Husi milislerinin mevzilerine 11 saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının yaptığı saldırılar sırasında Yemen askeri güçleri ile Husi milisler arasında yoğun çatışmaların yapıldığına dikkat çekildi.

Midi kasabasında Husi milisler ile Yemen ordusu arasında 3 yıldır çatışmaların sürdüğü, Yemen ordusunun Midi kasabasının Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki stratejik bazı noktaları ele geçirdiği kaydedildi.

Yemen ordusu, Arap koalisyonunun savaş uçaklarının yardımıyla Husi milislerin elinde bulunan Cevf şehrinde yeni mevkiler ele geçirdiğini açıkladı.

Yemen ordusu ile Husiler arasında Cevf şehrin batı kısmında, Husilerin kalesi durumunda bulunan Saada şehrinin sınırında şiddetli çatışmaların olduğu ve Yemen ordusunun burada bazı stratejik noktaları ele geçirdiği belirtildi.

 

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