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Yemen ordusundan operasyon! Orayı ele geçirdiler

Yemen ordusu, Babül Mendep Boğazını kurtarma operasyonu kapsamında boğaz yakınlarındaki kritik öneme sahip Omari kışlasını ele geçirdi.

Yemen ordusundan operasyon! Orayı ele geçirdiler

10 Ocak 2017 11:13
Yemen ordusundan operasyon! Orayı ele geçirdiler - Tıkla İzle

Yemen ordusu Kızıldeniz’in doğu sahilleri ve Babül Mendep Boğazını kurtarma operasyonu başlattı. Yemen hükümet güçleri, Taiz iline ait olan Babül Mendep Boğazına yakın olan Dhubab ilçesini ele geçirdi. Hükümet birlikleri, Babül Mendep yakınlarındaki kritik öneme sahip Omari kışlasını da ele geçirdi. Hükümet güçleri, Mokha limanının tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon batı sahilindeki Al Hudaydah kentine kadar olan kısmı temizlemeye çalışıyor.
Uluslararası koridor olan Babü’l Mendep Boğazından günlük olarak 3.8 milyon varil petrol geçiyor. Boğazın her iki yönünde günlük 57 gemi, yılda ise 21 bin gemi geçiş yapıyor.


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