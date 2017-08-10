Diğer
Kategoriler

Yemen’de 10 bin mülteci hayatını kaybetti

Yemen’de süren iç savaş, tıbbi malzeme eksikliği ve koleradan 10 bin mültecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemende 10 bin mülteci hayatını kaybetti

10 Ağustos 2017 12:10

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yaptığı açıklamada, bölgede süren iç savaş, temel sağlık malzemelerinin eksikliği ve kolera vak'alarından 10 bin mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NRC Direktörü Mutasim Hamdan, “Yemende iç savaş sürüyor ve hava saldırıları yaşanıyor. Saldırılarda 10 bin sivil hayatını kaybetti 3 milyon insan bölgeyi terk etti” dedi. 2015 yılından bu yana, temel sağlık sistemleri eksikliğinden, ihtiyaçları da karşılamada zorluk çekildiğinden kolera vak'alarının arttığı Yemen’de yaklaşık yarım milyon kişinin kolera vak'asıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. 

Muhammet Errumeym


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!