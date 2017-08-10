Yemen’de 10 bin mülteci hayatını kaybetti

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yaptığı açıklamada, bölgede süren iç savaş, temel sağlık malzemelerinin eksikliği ve kolera vak'alarından 10 bin mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NRC Direktörü Mutasim Hamdan, “Yemende iç savaş sürüyor ve hava saldırıları yaşanıyor. Saldırılarda 10 bin sivil hayatını kaybetti 3 milyon insan bölgeyi terk etti” dedi. 2015 yılından bu yana, temel sağlık sistemleri eksikliğinden, ihtiyaçları da karşılamada zorluk çekildiğinden kolera vak'alarının arttığı Yemen’de yaklaşık yarım milyon kişinin kolera vak'asıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Muhammet Errumeym