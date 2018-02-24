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Yemen’de 22 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var

Yemen’deki iç savaş sebebiyle 22 milyon 2 yüz bin kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

Yemende 22 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var

24 Şubat 2018 11:32

Yemen’de kriz sebebiyle her üç kişiden ikisinin bir sonraki öğününün nereden geleceğinden emin olmadığı kaydedildi. Yemen’de üç yıldır devam eden kriz sebebiyle ekonominin çöktüğü ifade edildi. İnsani Yardım Belgesinde, nüfusun yüzde 75’ini oluşturan 17 milyon 2 yüz bin kişinin bir sonraki öğününü nereden nereden temin edeceğini bilmediği belirtildi. Yemen’de, 4 milyon 8 yüz bin insanın gıda güvenliğinin olmadığı, 3 milyon 110 bin kişinin ise acil insani yardıma ihtiyacı olduğu kaydedildi. Bu rakam 2017’den sonra yüzde 24 artış gösterdi.
Gıda desteğini ihtiyaç duyan 5 milyon 7 yüz bin kişinin 1 milyon 8 yüz binini çocukların, bir milyon yüz binini de hamilelerin oluşturduğu kaydedildi.

Etiketler: Aden, insani yardım, savaş, Yemen

 

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