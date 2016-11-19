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Yemen’de 48 saatlik ateşkes

Yemen’de insani yardımların ulaştırılması için bugün başlatılacak olan ateşkes 48 saat sürecek.

Yemende 48 saatlik ateşkes

19 Kasım 2016 12:22

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon, Yemen’de insani yardımların ulaştırılması amacıyla 48 saat sürecek ateşkesin bugün başlayacağını duyurdu. Bugün başlayacak olan ateşkes, yıl içerisinde duyurulan üçüncü ateşkes olacak ve İran destekli Husilerin ateşkese uymaları ve insani yardımların dağıtımına izin vermeleri halinde süresinin uzatılabilecek.

Ekim ayında da 3 günlük bir ateşkes ilan edilmiş ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, hafta başında yaptığı açıklamada koalisyon ve Husilerin ateşkes üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak Hadi hükümeti tarafından kabul edilmediğini ifade etmişti. Husiler, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada ise ateşkesi çatışmayı sonlandırmaya ve ulusal birlik hükümetine katılmaya hazır olduklarını duyurmuştu. 

Etiketler: ateşkes, Yemen


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