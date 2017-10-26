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Yemen’de 872 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’de 872 bin şüpheli kolera vakasının tespit edildiği açıklandı.

Yemende 872 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi

26 Ekim 2017 22:21

Yemen’de iç savaş devam ederken, kolera salgını can almaya devam ediyor. WHO, Yemen’de Nisan ayından bu yana 872 bin şüpheli kolera vakasının tespit edildiğini duyurdu. WHO, tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Yemen’de 6 aydan daha az bir süre içerisinde, 872 bin 415 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi ve hastalıkla bağlantılı olarak 2 bin 180 ölüm kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım İşleri Koordinatörü Mark Locook, dün Yemen’in başkenti Sana’da yaptığı açıklamada, "Yemen'de kolera salgını korkunç oranlara yükseldi” demişti. Loccok, Yemen’deki sağlık birimini desteklemek üzere BM’nin yaklaşık 1.3 milyar dolar harcama yaptığına dikkat çekmişti.

Yemen’de 2 buçuk yıldır süren iç çatışmaların yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle kolera salgını, en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi kolera salgının artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri. 

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü

 

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