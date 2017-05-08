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Yemen'de barış görüşmeleri yeniden başlayacak

BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Ould Cheikh Ahmed, Yemen'de barış görüşmelerinin tekrar başlaması için bölgesel tura çıktı.

Yemende barış görüşmeleri yeniden başlayacak

08 Mayıs 2017 15:35

BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Ould Cheikh Ahmed, ülkede artan insani kriz alarmına rağmen geçen yıl durdurulan Yemen barış görüşmelerinin tekrar başlaması için bölgesel tura çıktı. Yerel kaynaklara göre Ahmed, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da Yemenli ve Suudi yetkililer ile bir araya gelecek ve Ramazan ayı boyunca görüşmelerin yeni turu yapılacak. Taraflar, bu yeni görüşmelerde bir barış anlaşmasının imzalanmasını umuyorlar. Ahmed, “Ön hazırlık aşamasındayız, ancak zaman bizim için kısıtlı. Çünkü bütün bunları Ramazandan önce bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak, yeni tur görüşmelerine Ramazan öncesi başlamayı umduğunu belirtti. Yemen’de 2 yıl önce başlayan çatışmalardan günümüze kadar bir çok BM arabuluculuk girişimi ile birlikte 7 ateşkes imzalandı. 

Muhammet Errumeym


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