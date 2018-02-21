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Yemen’de difteri salgını: 62 ölü

Yemen Sağlık Bakanlığı, Yemen’de difteri salgını nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemende difteri salgını: 62 ölü

21 Şubat 2018 22:03

Yemen Sağlık Bakanlığının yayınladığı rapora göre, ülkede difteri salgınının ortaya çıktığı 2017 yılının Ağustos ayından bu yana 62 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık raporunda, aynı tarih aralığında 933 kişide şüpheli difteri vakasının tespit edildiği belirtildi. Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali al-Walidi, salgının Ibb ve El-Hudeyde kentlerinde daha yaygın olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatılacağını söyledi.

Yemen’de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri. 

Muhammet Errumeym

Etiketler: difteri, Yemen

 

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