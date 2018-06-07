Diğer
Kategoriler

Yemen’de göçmen teknesi battı: 40 ölü

Uluslararası göç örgütü dün 100 göçmenin içinde bulunduğu teknenin battığını ve 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemende göçmen teknesi battı: 40 ölü

07 Haziran 2018 12:55

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Twitter’da yaptığı açıklamada "Afrika Boynuzu" bölgesinden gelen 100 göçmenin bulunduğu teknenin Yemen açıklarında battığını duyurdu. Faciada 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. 16 kişinin de kaybolduğu olayda 39 kişi hayatta kalmayı başardı. 

Somali Bosaso limanından Salı günü ayrılıp Yemen sahiline doğru yola çıkan ve aralarında 17 kadının bulunduğu teknede çoğunlukla Etiyopya göçmenlerin olduğu öğrenildi. Uluslararası Göç Örgütü konuya ilişkin açıklamasında "Göçmenler Körfez ülkelerinde iş bulmak için Yemen’e ulaşmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. 

Uluslararası Göç Örgütü, Pazartesi günü Tunus kıyısındaki bir teknenin batması nedeniyle yaklaşık 60 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Muhammet Errumeym

Etiketler: göçmen teknesi, Yemen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç